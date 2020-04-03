В сквере на Черной речки установят светодиодное освещение

В сквере на набережной Черной речки между Торжковской улицей и Ланским шоссе в Петербурге появится новое освещение. Старые светильники заменят новыми светодиодными.

Сейчас сквер освещают 38 устаревших светильников с молочными шарами. Вместо них установить планируют новые светодиодные с чугунными опорами. За счет этого освещенность зеленого пространства будет повышена, сообщили в пресс-службе СПб ГБУ «Ленсвет».

Завершить разработку проектной и рабочей документации планируется в декабре 2020 года. Строительно-монтажные работы начнутся в 2021 году.

Сквер расположен напротив домов №2 и №3 по набережной Черной речки недалеко от одноименной станции метро. Через него проходят маршруты жителей ближайших кварталов и студентов Санкт-Петербургского государственного института культуры и искусств.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге началось проектирование нового освещения аллеи Чернобыльцев в Приморском районе.