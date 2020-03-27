Аллея Чернобыльцев получит новое освещение

В Петербурге началось проектирование нового освещения аллеи Чернобыльцев в Приморском районе. Прежние установки отработали 18 лет и требуют модернизации.

В настоящее время ведется разработка проектной и рабочей документации. Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Ленсвет», уточнили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Завершить разработку документов необходимо в 2020 году. После чего будут начаты строительно-монтажные работы. Проект подразумевает создание новой системы наружного освещения зеленой зоны, а также прокладку сети электроснабжения подземными кабельными линиями.

Аллея Чернобыльцев расположена между Долгоозерной улице и Шуваловским проспектом. Заложена она была в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском, Кировском, Калининском и Кронштадском районах проведут реконструкцию наружного освещения.