Аллея Чернобыльцев получит новое освещение

Аллея Чернобыльцев получит новое освещение
Освещение на аллее модернизируют. Фото: pixabay.com

В Петербурге началось проектирование нового освещения аллеи Чернобыльцев в Приморском районе. Прежние установки отработали 18 лет и требуют модернизации.

В настоящее время ведется разработка проектной и рабочей документации. Заказчиком работ выступает СПб ГБУ «Ленсвет», уточнили в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

Завершить разработку документов необходимо в 2020 году. После чего будут начаты строительно-монтажные работы. Проект подразумевает создание новой системы наружного освещения зеленой зоны, а также прокладку сети электроснабжения подземными кабельными линиями.

Аллея Чернобыльцев расположена между Долгоозерной улице и Шуваловским проспектом. Заложена она была в память о ликвидаторах последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Красногвардейском, Кировском, Калининском и Кронштадском районах проведут реконструкцию наружного освещения.

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