К месту ДТП на Десантников приехали две «скорые» и ДПС

На перекрестке улицы Десантников и Ленинского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых авто. К месту аварии прибыли две машины скорой помощи.

Все случилось во вторник, 7 апреля. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить водители легковушек Chevrolet Cruze и Ford Focus. Также видно, что иномарки получили повреждения.

На месте уже работают инспекторы ДПС и медики. Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большой Пороховской улице мотоциклист влетел в Газель. К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи.