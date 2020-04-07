К месту ДТП на Десантников приехали две «скорые» и ДПС

К месту ДТП на Десантников приехали две &#171;скорые&#187; и ДПС
Место происшествия. Фото: vk.com/spb_today

На перекрестке улицы Десантников и Ленинского проспекта произошло ДТП с участием двух легковых авто. К месту аварии прибыли две машины скорой помощи.

Все случилось во вторник, 7 апреля. Фотографии с места дорожного инцидента опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что дорогу не смогли поделить водители легковушек Chevrolet Cruze и Ford Focus. Также видно, что иномарки получили повреждения.

На месте уже работают инспекторы ДПС и медики. Детали столкновения транспортных средств не приводятся.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Большой Пороховской улице мотоциклист влетел в Газель. К месту происшествия прибыла бригада скорой помощи.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры
«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса