Молодого водителя каршеринга «наградили» штрафом и лишили прав за пьяную езду на Ленинском

В Петербурге на Ленинском проспекте правоохранители остановили молодого водителя, который решил покататься в нетрезвом виде. Горожанин воспользовался каршерингом.
Обо всем стало известно сегодня, 7 апреля. Кадры транспортного средства опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».
Инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД останавливали 23-летнего парня, управлявший арендованным авто. Пройти мед освидетельствование он отказался.
В результате водителя лишили прав на 1,5 года и «наградили» штрафом в 30 тыс. рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП на улице Десантников приехали две «скорые» и ДПС.