Молодого водителя каршеринга «наградили» штрафом и лишили прав за пьяную езду на Ленинском

Молодого водителя каршеринга &#171;наградили&#187; штрафом и лишили прав за пьяную езду на Ленинском
Водитель за рулем каршеринга оказался в нетрезвом виде. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге на Ленинском проспекте правоохранители остановили молодого водителя, который решил покататься в нетрезвом виде. Горожанин воспользовался каршерингом.

Обо всем стало известно сегодня, 7 апреля. Кадры транспортного средства опубликовали в группе «Дорожный инспектор» социальной сети «ВКонтакте».

Инспекторы ОБ ДПС №1 ГИБДД останавливали 23-летнего парня, управлявший арендованным авто. Пройти мед освидетельствование он отказался.

В результате водителя лишили прав на 1,5 года и «наградили» штрафом в 30 тыс. рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что к месту ДТП на улице Десантников приехали две «скорые» и ДПС.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
каршеринг лишение водительских прав новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода
Во время самоизоляции в Петербург заглянули бобры
«Спортмастер» закрыл все магазины из-за коронавируса