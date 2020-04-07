Без пострадавших: на Пулковском шоссе столкнулись BMW, автобус и фура

Без пострадавших: на Пулковском шоссе столкнулись BMW, автобус и фура
Участниками аварии стали три транспортных средства. Фото: vk.com/dorinspb

В Петербурге на Пулковском шоссе произошло серьезное ДТП с участием трех транспортных средств. Сначала BMW врезалась в автобус, а после этого фура въехала в BMW.

Авария случилась сегодня, 7 апреля. Кадры с места столкновения появились в группе «Дорожный инспектор» соцсети «ВКонтакте». Как сообщили в ГИБДД, в результате произошедшего никто не пострадал.

На опубликованных фотографиях видно, пассажирский транспорт стоял на остановке, когда в него въехала легковушка марки BMW. После этого в машину врезалась фура.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что молодой водитель каршеринга лишился прав за пьяную езду на Ленинском проспекте. Теперь горожанину предстоит выплатить штраф.

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