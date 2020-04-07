Строительство домов в Ленобласти продолжается, несмотря на коронавирус

"Противоэпидемиологические меры не могут служить оправданием срывов сроков сдачи домов". Фото: pixabay

"Противоэпидемиологические меры не могут служить оправданием срывов сроков сдачи домов". Фото: pixabay

В Ленинградской области инспекторы Госстройнадзора продолжают проверять строящиеся объекты, сообщили в пресс-службе областного правительства.

Строительная отрасль относится к организациям с непрерывным рабочим циклом, что позволяет компаниям-застройщикам продолжать работу на стройках.

По словам зампредседателя правительства Михаила Москвина, в апреле должны провести около сотни проверок застройщиков. Он отметил важность отсутствия простоя на объектах.

«Противоэпидемиологические меры не могут служить оправданием срывов сроков сдачи домов и иных объектов ни со стороны органов госвласти, ни со стороны застройщиков», — сказал он.

В пресс-службе отметили, что часть сотрудников Госстройнадзора, работающих с документами, перешли на удаленную работу. Однако инспекторы продолжат выезды на площадки.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Метрострой возобновил строительство новых станций метро.