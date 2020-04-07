Россиян начали тестировать на коронавирус на дому

Россиян начали тестировать на коронавирус на дому
Тест позволит обнаружить коронавирус у людей с невыраженными симптомами. Фото: pixabay

В России начали проверять граждан на COVID-19 на дому. В Роспотребнадзоре рассказали, как проходит процедура.

Чтобы сделать тест, не нужно посещать поликлинику или получать назначение врача. Он проводится практически бесконтактным способом.

Как сообщает пресс-службе ведомства, тест позволяет выявить коронавирус на ранних стадиях инфицирования, а также обнаружить болезнь у людей с невыраженными симптомами.

Так, специалисты привезут заказчикам диагностический набор, расскажут, как самостоятельно взять мазок, а затем заберут материал в лабораторию.

В настоящее время данной услугой могут воспользоваться только жители Москвы и Подмосковья.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, до каких регионов России не добрался коронавирус. В 85 регионах уже выявлены заболевшие COVID-19.

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