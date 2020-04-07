Названы регионы РФ, до которых не добрался коронавирус

Названы регионы РФ, до которых не добрался коронавирус
Коронавирус. Фото: pixabay

В России осталось всего четыре региона, в которых не было выявлено случаев заражения коронавирусом.

Обо всем стало известно во вторник, 7 апреля. Как сообщили в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом, в соответствующий список попали Чукотка, Алтай, Тува и Ненецкий автономный округ.

В остальных 85 регионах уже выявлены заболевшие COVID-19.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку инфекции COVID-19 пандемией. Россиянам рекомендуют соблюдать режим самоизоляции, регулярно мыть руки и использовать средства индивидуальной защиты.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Петербурге за минувшие сутки было выявлено 35 новых случаев инфицирования. Еще пять — в Ленобласти.

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