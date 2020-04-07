Путин заявил, что пика эпидемии COVID-19 в России еще не было

Путин заявил, что пика эпидемии COVID-19 в России еще не было
Владимир Путин. Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин заявил, что пик эпидемии нового типа коронавирусной инфекции в России еще не наступил, сообщается на сайте Кремля.

«Вновь отмечу,что пик эпидемии еще не пройден», — сказал глава государства.

По словам президента, российские власти отслеживают опыт других стран, в которых активно распространяется коронавирус, и старается учиться на ошибках других государств, а не на ошибках России.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по данным на 7 апреля, ситуация с COVID-19 в России становится все более серьезной. За последние сутки количество новых случаев заражения коронавирусной инфекцией по всей стране составило 1154 человека.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
владимир путин коронавирус пандемия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
В Петербурге неизвестные похитили маленького ребенка
Скворцова рассказала, когда в России ожидается пик заболеваемости COVID-19
В Петербурге оштрафовали 84 человека за нарушение режима самоизоляции
Фермеры Ленобласти начнут продавать свою продукцию в садоводствах
В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
В Петербурге пока не определились с форматом проведения «Бессмертного полка»
Экономист предложил выплатить россиянам по 50 тыс. рублей
На Петроградке машина сбила пешехода