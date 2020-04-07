На Петроградке машина сбила пешехода

Мужчина шел по «зебре», когда на него наехал автомобиль.

Все случилось сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщили в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Авария произошла на перекрестке Малого проспекта и Лахтинской. Мужчина переходил дорогу, когда на него наехала черная машина. В результате он упал на дорогу. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения – заметно, что водитель вышел из транспорта и кинулся к пострадавшему. Непонятно, как себя чувствует пешеход.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пулковском шоссе столкнулись BMW, автобус и фура. На опубликованных фотографиях видно, пассажирский транспорт стоял на остановке, когда в него въехала легковушка марки BMW. После этого в машину врезалась фура.