На Петроградке машина сбила пешехода

На Петроградке машина сбила пешехода
Пешеход получил травмы. Фото: скрин "Аварийный Петербург"

Мужчина шел по «зебре», когда на него наехал автомобиль.

Все случилось сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщили в Telegram-канале «Аварийный Петербург». Авария произошла на перекрестке Малого проспекта и Лахтинской. Мужчина переходил дорогу, когда на него наехала черная машина. В результате он упал на дорогу. Инцидент запечатлели камеры видеонаблюдения – заметно, что водитель вышел из транспорта и кинулся к пострадавшему. Непонятно, как себя чувствует пешеход.

Официальной информации пока не поступало.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что на Пулковском шоссе столкнулись BMW, автобус и фура. На опубликованных фотографиях видно, пассажирский транспорт стоял на остановке, когда в него въехала легковушка марки BMW. После этого в машину врезалась фура.

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