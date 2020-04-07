В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе

В Ленобласти ищут человека, распространившего &#171;фейк&#187; о коронавирусе
Пользователь распространил ложные данные. Фото: Pixabay

Неизвестный выложил информацию, несоответствующую действительности. Возбуждено уголовное дело.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Обо всем сообщили на сайте Следственного комитета РФ по Ленинградской области. Неизвестный выложил в интернет информацию о том, что на границе гордо Волхова разместили бронетехнику с оружием – эти меры якобы приняли для борьбы с коронавирусом. Данные распространили по сети, они в результате привлекли внимание представителей правоохранительных органов. В отношении неустановленного лица возбудили уголовное дело о распространении ложной информации.

Правоохранители разыскивают нарушителя.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что первое в стране дело о фейке про COVID-19 возбудили в Петербурге. Задержанная петербурженка опубликовала в соцсети информацию о том, что в больнице Сестрорецка находится пациент с коронавирусом.

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В Ленобласти ищут человека, распространившего «фейк» о коронавирусе
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