Юная участница шоу «Голос» расплакалась из-за Полины Гагариной

Юная участница шоу &#171;Голос&#187; расплакалась из-за Полины Гагариной
Гагарина не допустила девочку до дальнейшего участия. Фото: https://www.instagram.com/gagara1987/

Девочка посчитала, что певица поступила нечестно по отношению к ней.

Об этом стало известно сегодня, 7 апреля. Участница шоу «Голос. Дети» Ангелина Дерябина заявила, что ее наставница Полина Гагарина поступила с ней нечестно. Девочка расстроилась, когда вместо нее в конкурсе оставили другую девочку – Таисию Скоморохину. Когда участницу увели за кулисы, она заявила, что Гагарина должна была оставить всех троих девочек. Ведущий Дмитрий Нагиев рассказал, что так артистка поступить не могла – таковы правила.

Напоминаем, что вокруг последнего сезона «Голос. Дети» разразился скандал – победительницу, дочь певицы Алсу, обвинили в нечестном выигрыше. Голоса за Микеллу якобы накрутили.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Алсу призналась, что покупала голоса для Микеллы. Певица рассказала, что произошло на «Голосе» и как ее ребенку удалось победить.

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