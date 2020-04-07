Ксения Бородина рассказала о борьбе с паническими атаками

Телеведущая заявила, что все началось на фоне пандемии.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем рассказала телеведущая Ксения Бородина в своем Instagram-аккаунте. Она призналась, что у нее в последнее время случаются панические атаки – все началось на фоне распространения коронавируса и грустных новостей. Для того, чтобы они происходили как можно реже, Бородиной пришлось отказаться от алкоголя. Теперь она позволяет себе максимум бокал вина, и начала больше тренироваться, принимать горячий душ и лучше спать.

Многие пользователи отметили, что у них тоже случаются теперь панические атаки. Каждый справляется с ними, как может. Многие подчеркивают, что важно окружить себя позитивными вещами.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Бузова полностью скопировала образ Бородиной. Подписчики посмеялись над телеведущими, которые похожи друг на друга как две капли воды.