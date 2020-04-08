На перекрестке улицы Зайцева и Васи Алексеева Lada Granta выехала на тротуар, пробив ограждение

В Кировском районе произошло ДТП. На перекрестке улицы Зайцева и Васи Алексеева Lada Granta выехала на тротуар, пробив ограждение, переехала улицу Зайцева, пробила еще одно ограждение и остановилась на разделительной полосе, врезавшись в дорожный знак.

«Lada Granta выехала на тротуар, пробила ограждение, переехала ул Зайцева поперек, пробила ещё одно заграждение, остановилась на разделительной полосе, врезавшись в знак. Все службы на месте»,- сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

По словам очевидцев, водитель и пассажир покинули авто без посторонней помощи.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 7 апреля в Невском районе Северной столице произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадала автобусная остановка.