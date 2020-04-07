В ДТП на Крыленко машина снесла павильон остановки

"Как вы это делаете? Город пустой", - недоумевают пользователи Сети. Фото: https://vk.com/spb_today

"Как вы это делаете? Город пустой", - недоумевают пользователи Сети. Фото: https://vk.com/spb_today

В ночь на 7 апреля в Невском районе Северной столице произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадала автобусная остановка.

Дорожно-транспортное происшествие случилось на пересечении улицы Крыленко и Искровского проспекта. Об аварии рассказали очевидцы в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» в социальной сети «Вконтакте». На прикрепленных снимках видно, что у двух иномарок сильно разбита передняя часть.

Подробности инцидента не приводятся, однако можно увидеть, что остановочный павильон значительно помят, а значит, удар был не слабым. Информации о пострадавших нет. Кто стал виновником происшествия, также неизвестно.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что на Волхонском шоссе ранним утром 7 апреля произошло страшное ДТП. На место аварии прибыла реанимационная скорая.