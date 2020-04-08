В день своего рождения Никас Сафронов на Porsche попал в ДТП в центре Москвы

В день своего рождения Никас Сафронов на Porsche попал в ДТП в центре Москвы
Художник Никас Сафронов. Фото: Википедия

Художник Никас Сафронов попал в ДТП в день своего дня рождения на Тверской-Ямской улице в центре Москвы.

Художник с братом ехал в Porsche. При этом за рулем автомобиля находился его брат, сообщает «Пятый канал».

По словам художника, ДТП произошло из-за заснувшего водителя такси, который не справился с управлением и врезался в каршеринг. После этого каршеринговый автомобиль отбросило в его Porsche.

В результате ДТП пострадали молодой человек и девушка, которые находили в автомобилей каршеринга.

Отметим, что 8 апреля Никасу Сафронову исполняется 63 года.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 7 апреля в Невском районе Северной столице произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадала автобусная остановка.

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