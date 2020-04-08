К месту ДТП возле «Нарвской» прибыли скорая и спасатели

К месту ДТП возле «Нарвской» прибыли скорая и спасатели
Одного мужчину госпитализировали. Фото: Pixabay

В Кировском районе произошло ДТП с участием двух легковых автомобилей.

Дорожный инцидент произошел поздним вечером 7 апреля возле станции «Нарвская». Об этом сообщает 78.ru.

На место происшествия прибыли скорая и спасатели. Одного мужчину госпитализировали. Второй участник ДТП скрылся с места происшествия. Его поисками занимается полиция.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 7 апреля в Невском районе Северной столице произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадала автобусная остановка.

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