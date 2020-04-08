В России оценили размер финансовой подушки России перед кризисом

Государственные запасы ликвидности на сегодняшний день составляют почти 18 трлн рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ЦБ.
Как пишет издание, депозиты российской власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей, накопления регионов — 2,4 трлн рублей.
Размер ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов составил примерно 17,7 трлн рублей.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент Лукойла сравнил цены на нефть с катастрофой. Резкое падение цен — дело сорванной сделки ОПЕК+. Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти. Коронавирус тоже сыграл роль, но, если бы не срыв сделки, цена могла остаться на уровне 50 долларов за баррель.