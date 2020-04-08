В России оценили размер финансовой подушки России перед кризисом

В России оценили размер финансовой подушки России перед кризисом
депозиты российской власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей. Фото: Pixabay

Государственные запасы ликвидности на сегодняшний день составляют почти 18 трлн рублей. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на данные ЦБ.

Как пишет издание, депозиты российской власти и внебюджетных фондов составили 15,3 трлн рублей, накопления регионов — 2,4 трлн рублей.

Размер ликвидных активов федеральных властей, регионов и внебюджетных фондов составил примерно 17,7 трлн рублей.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что вице-президент Лукойла сравнил цены на нефть с катастрофой. Резкое падение цен — дело сорванной сделки ОПЕК+. Россия не смогла договориться с Саудовской Аравией о сокращении добычи нефти. Коронавирус тоже сыграл роль, но, если бы не срыв сделки, цена могла остаться на уровне 50 долларов за баррель.

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