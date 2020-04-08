На Софийской иномарка осталась без бампера после ДТП

Утром 8 апреля на Софийской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Очевидцы сообщили, что авария произошла на круговом движении. Машина оказалась на газоне.

«На Софийской автомобилист решил проехать круговое движение прямо. Все службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, иномарка осталась без бампера. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 7 апреля в Невском районе Северной столице произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадала автобусная остановка.