На Софийской иномарка осталась без бампера после ДТП

На Софийской иномарка осталась без бампера после ДТП
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

Утром 8 апреля на Софийской улице произошло ДТП с участием легкового автомобиля.

Очевидцы сообщили, что авария произошла на круговом движении. Машина оказалась на газоне.

«На Софийской автомобилист решил проехать круговое движение прямо. Все службы на месте», — сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Петербург» в социальной сети «Вконтакте».

Судя по опубликованным снимкам, иномарка осталась без бампера. На место ДТП прибыли сотрудники ДПС.

Информации о пострадавших не поступало.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в ночь на 7 апреля в Невском районе Северной столице произошло жесткое ДТП с участием трех автомобилей. В результате пострадала автобусная остановка.

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