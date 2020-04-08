Под меднаблюдением остаются 180 тысяч россиян из-за коронавирусной инфекции

Под меднаблюдением остаются 180 тысяч россиян из-за коронавирусной инфекции
Всего в РФ было проведено более 910 тыс. тестов на коронавирус. Фото: Baltphoto/ Valentin Egorshin-1-7

В России под наблюдением врачей остаются порядка 180 тыс. пациентов из-за подозрения на вирус COVID-19.

Как сообщил ТАСС, согласно данным Роспотребнадзора, всего на территории страны было проведено более 910 тыс. тестов на выявление нового вируса.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавируса пандемией. По данным на 7 апреля, в РФ было зарегистрировано 7 тыс. 497 случаев инфицирования, 494 человека побороли болезнь.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что медики предложили использовать специальные пакеты в качестве альтернативы аппаратам ИВЛ.

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