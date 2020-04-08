Жителя Карелии судят за серию разбоев на АЗС Петербурга

Жителя Карелии судят за серию разбоев на АЗС Петербурга
Все три нападения произошли на АЗС. Фото: unsplash.com

В Петербурге судят жителя Карелии. Его обвиняют в трех разбойных нападениях на АЗС в Московском, Кировском и Красносельском районах города.

По версии правоохранителей, мужчина с разницей в полчаса напал на АЗС на проспекте Народного Ополчения и на Кубинской улице. За день до этого он совершил разбой на АЗС по Волхонскому шоссе. Угрожая предметом похожим на нож оператору автозаправочной станции, мужчина забрал из кассы 23 тыс. рублей.

«Нажива обвиняемого по трем эпизодам составила 40 тысяч рублей», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Злоумышленник был задержан по горячим следам 11 января. Расследование завершено. Материалы дел направлены в Московский, Кировский и Красносельский суды для рассмотрения по существу. Обвиняемый заключен под стражу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Выборге женщина на машине плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС и сломала стул.

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Жителя Карелии судят за серию разбоев на АЗС Петербурга
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