В Выборге буйная автоледи плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС и сломала стул

В Выборге буйная автоледи плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС и сломала стул
Все произошло на одной из АЗС в Выборге. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти правоохранители задержали на заправке буйную посетительницу, которая сломала стул и плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС.

Все произошло в пятницу, 13 марта, в Выборге. На одной из АЗС сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая нарушала общественный порядок и повредила имущество автозаправочной станции.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти, женщину доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали охотничьи трофеи из Намибии.

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В Выборге буйная автоледи плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС и сломала стул
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