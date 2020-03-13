В Выборге буйная автоледи плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС и сломала стул

Все произошло на одной из АЗС в Выборге. Фото: pixabay

Все произошло на одной из АЗС в Выборге. Фото: pixabay

В Выборгском районе Ленобласти правоохранители задержали на заправке буйную посетительницу, которая сломала стул и плеснула кофе в лицо сотруднице АЗС.

Все произошло в пятницу, 13 марта, в Выборге. На одной из АЗС сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая нарушала общественный порядок и повредила имущество автозаправочной станции.

Как сообщили в Управлении вневедомственной охраны войск нацгвардии по Петербургу и Ленобласти, женщину доставили в территориальный отдел полиции.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в петербургском аэропорту Пулково задержали охотничьи трофеи из Намибии.