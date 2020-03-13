Охотничьи трофеи из Намибии не пустили в Петербург

Охотничьи трофеи из Намибии не пустили в Петербург
Пулково. Фото: pulkovo-baltfoto

В петербургском аэропорту Пулково не пропустили охотничьи трофеи из Намибии. Проблемы возникли с документами на груз.

Сотрудники провели ветеринарный контроль партии, которая прибыла из страны на юго-западе Африки. При проверке выяснилось, что в сопроводительных сертификатах отсутствуют сведения о ветеринарном ведомстве страны-экспортера и об учреждении, выдавшем документы.

Как сообщили Управлении Россельхознадзора по городу, в бумагах также отсутствовала информация о происхождении трофеев.

В отношении грузополучателя возбудили дело об административном правонарушении. Трофеи останутся на хранении в терминале аэропорта, пока инспекторам не предоставят новые ветеринарные сертификаты.

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