Охотничьи трофеи из Намибии не пустили в Петербург

В петербургском аэропорту Пулково не пропустили охотничьи трофеи из Намибии. Проблемы возникли с документами на груз.

Сотрудники провели ветеринарный контроль партии, которая прибыла из страны на юго-западе Африки. При проверке выяснилось, что в сопроводительных сертификатах отсутствуют сведения о ветеринарном ведомстве страны-экспортера и об учреждении, выдавшем документы.

Как сообщили Управлении Россельхознадзора по городу, в бумагах также отсутствовала информация о происхождении трофеев.

В отношении грузополучателя возбудили дело об административном правонарушении. Трофеи останутся на хранении в терминале аэропорта, пока инспекторам не предоставят новые ветеринарные сертификаты.

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