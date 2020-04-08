Беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ

Беременную петербурженку с коронавирусом отключили от аппарата ИВЛ
У петербурженки есть все шансы поправиться и родить здорового ребенка. Фото: pixabay.com

Главный врач Боткинской больницы Петербурга Денис Гусев рассказал, что беременная пациентка с подтвержденным COVID-19 дышит сама, поэтому не нуждается в аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Об этом медик рассказал во вторник, 7 апреля, в интервью для программы «Время» на «Первом канале». По его словам, сейчас в больнице имени Боткина находится 392 человека с подозрением на коронавирус, у 138 из них диагноз подтверждён. К счастью, у большинства инфицированных болезнь проходит в легкой или средней форме.

В реанимации лежат 40 человек, зараженных COVID-19, из которых девять подключены к ИВЛ. Гусев также подчеркнул, что поступившая в больницу в крайне тяжелом состоянии женщина на 28-й неделе беременности чувствует себя гораздо лучше, её уже перевели на самостоятельное дыхание.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии за сутки заразились 179 человек.

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