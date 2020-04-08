В Петербурге мужчину судят за развращение 7-летней девочки

В Петербурге мужчину судят за развращение 7-летней девочки
Расследование по делу завершено. Фото: Baltphoto/Андрей Пронин

Перед судом в Петербурге предстанет мужчина 1978 года рождения. Его обвиняют в совершении иных действий сексуального характера и развратных действий в отношении 7-летней девочки.

По версии следствия, мужчина и девочка 2012 года рождения встретились 13 декабря 2019 года у одного из домов по улице Малиновской в Пушкинском района. После чего мужчина совершил в отношении ребенка действия сексуального характера.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи, с чем уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу», — сообщили в пресс-службе Главного следственного управления СК РФ по Петербургу.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что жителя Колпино подозревают в совершении развратных действиях сексуального характера в отношении 13-летнего школьника. В полицию о произошедгем сообщила мать ребенка.

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