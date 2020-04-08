Завершился первый этап подготовки проекта Генплана Петербурга

Комиссия по внесению изменений в Генеральный план Петербурга завершила первый этап подготовки. Всего было рассмотрено 1 тыс. 750 предложений от физических и юридических лиц.

Предложения касались изменения функционального зонирования территорий, увеличения площади рекреационных зон, уточнения транспортного каркаса Петербурга, уточнения границ функциональных зон и др. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по градостроительству и архитектуре.

С учетом принятых Комиссией решений подготовлен проект изменений Генплана, который был в целом одобрен членами комиссии на заседании 3 апреля.

Документу предстоит пройти согласование с федеральными министерствами и исполнительными органами госвласти Петербурга. Проект Генплана также будет представлен на общественное обсуждение во всех районах города.

Итоговый документ планируется вынести на рассмотрение правительства Петербурга в январе 2021 года, затем — на рассмотрение Законодательного собрания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что депутаты Петербурга одобрили законопроект «О видах объектов регионального значения, подлежащих отображению на Генеральном плане Санкт-Петербурга».