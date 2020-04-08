В Петербурге задержали водителя, подозревающегося в насилии по отношению к полицейскому

В Петербурге задержали водителя, подозревающегося в насилии по отношению к полицейскому
ГСУ СК РФ по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ. Мужчина задержан на основании статьи 91 УПК РФ, сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и области. Фото: Baltphoto

В Приморском районе Северной столицы задержали нарушителя-автомобилиста, которого подозревают в применении насилия в отношении сотрудника полиции.

Ночью 7 апреля возле одного из пунктов оплаты проезда по Западному скоростному диаметру (ЗСД) полицейские остановили «ВАЗ-21134», за рулём которого находился 27-летний мужчина. Оказалось, что предприимчивый молодой человек скрыл задние госномера листом бумаги.

Во время проверки документов водитель неожиданно выхватил их из рук стража порядка и попытался скрыться. Сотрудник полиции попытался остановить злоумышленника, взявшись за руль его авто. Однако нарушитель продолжил движение, в результате чего правоохранитель получил телесные повреждения. Позже мужчину задержали по месту жительства, заведено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что водитель маршрутки в Петербурге попал под суд за ДТП, в котором пострадали пассажиры трамвая.

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