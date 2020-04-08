Организаторы Каннского фестиваля отказались от онлайн-формата

"Как оценить фильмы „Топ Ган: Мэверик“ или „Душа“ Pixar где-то, кроме кинотеатра?" — рассказал директор фестиваля. Фото: pixabay.com

"Как оценить фильмы „Топ Ган: Мэверик“ или „Душа“ Pixar где-то, кроме кинотеатра?" — рассказал директор фестиваля. Фото: pixabay.com

Глава Международного Каннского кинофестиваля Тьерри Фремо объявил, что главное мероприятие киноиндустрии не будет уходить в онлайн-формат.

Пандемия коронавирусной инфекции затронула тысячи мероприятий разного масштаба по всему миру. Не стал исключением и наиболее долгожданный кинофестиваль года, проходящий в Каннах. Он должен состояться в мае, и организаторы пока не объявляют об отмене, однако в случае, если COVID-19 все-таки вынудит отказаться от масштабного мероприятия, фестиваль просто перенесут.

По словам Фремо, душа и история Каннского фестиваля связаны с живым форматом. Кроме того, организация просмотров онлайн повышает риск утечки новых картин в виде пиратских копий, пишет «Газета.ru».

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала о самых востребованных фильмах для просмотра во время самоизоляции по версии «Кинопоиска».