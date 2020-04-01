«Кинопоиск» рассказал, какие фильмы смотрят чаще всего на карантине

Во время всероссийского карантина россияне, в качестве одного из множества способов времяпрепровождения, выбирают просмотр фильмов. В сложное для страны время зрители активно интересуются новинками кинопроката.

Среди «свежих» кинокартин выбивается только триллер Стивена Содерберга «Заражение», премьера которого прошла еще в 2011 году. Однако эта лента на чрезвычайно злободневную тему пользуется все возрастающим спросом. В течение последних 14 дней её пересматривали в 50 раз чаще обычного.

Следом за «Заражением» располагаются шумные новинки — «Джентельмены» Гая Ричи и побивший все рекорды «Холоп» Клима Шипенко. При этом посещаемость онлайн-кинотеатра достигла исторического максимума, в 1,5 раза превысив показатели «спокойного» времени.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что канадский режиссер создал первый фильм о коронавирусе.