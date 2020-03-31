В Канаде сняли первый фильм о коронавирусе

Режиссер рассказал, что идея фильма пришла к нему после того, как он прочитал, что в Канаде китайцы подвергаются нападениям местных жителей. Фото: pixabay.com

Режиссер рассказал, что идея фильма пришла к нему после того, как он прочитал, что в Канаде китайцы подвергаются нападениям местных жителей. Фото: pixabay.com

В Канаде подошли к концу съемки первого в мире фильма о коронавирусной инфекции «Корона» продолжительностью 63 минуты.

Автором кинокартины стал канадский режиссер иранского происхождения Мостафа Кешвари. Как выяснилось, фильм не только отснят, но и смонтирован: сейчас создатели активно предлагают ленту онлайн-кинотеатрам. Об этом во вторник, 31 марта сообщил портал «Стартфильм».

На просторах Сети доступен трейлер фильма. Картина повествует о семерых людях, застрявших в лифте во время зарождающейся в Китае эпидемии. Среди них оказывается девушка-китаянка. История разворачивается вокруг их взаимоотношений.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер и режиссер Тимур Бекмамбетов объявил о продолжении съемок фильма «ФАУ. Побег из ада». Это будет первое в истории кино, снятое с помощью дистанционных технологий.