В Финляндии выявили 179 новых случаев заражения COVID-19

Заражение коронавируса подтвердили у 179 жителей Финляндии за прошедшие сутки.

Как сообщает Служба новостей Yle, ссылаясь на данные ведомства здравоохранения и социального развития THL, с учетом новых случаев заражения общее число инфицированных в Суоми достигло 2487.

За все время с начала эпидемии в Финляндии от коронавируса скончались 40 человек. Число жертв COVID-19 за минувшие сутки составило шесть человек.

Согласно последним данным, в финских медучреждениях находятся 239 пациентов с выявленным коронавирусом, из них 82 человека находятся в реанимационном отделении.

Утром стало известно о первой смерти от вируса в центральном регионе Финляндии — умер человек средних лет, который имел сопутствующие заболевания.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Финляндии за сутки выявлено 179 случаев заражения коронавирусом.