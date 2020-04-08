В Петербурге школьников обеспечат продуктовыми наборами

Всего на помощь могут претендовать 280 тысяч человек.

Об этом стало известно сегодня, 8 апреля. Обо всем рассказала председатель комитета по образованию Жанна Воробьева в эфире телеканала «Санкт-Петербург». Она заявила, что продуктовыми наборами обеспечат всех школьников, которые перешли на дистанционное обучение, в том числе те, кто ранее пользовались правом на льготное питание – таковых 280 тысяч человек. Отмечается, что выдавать наборы будут в школах в удобное для родителей время – договориться обо всем можно с классным руководителем.

На помощь со стороны властей не могут рассчитывать только дети, которые распределены в группы дежурных детских садов. Воробьева заверила – некоторые наборы особенные, так как у части детей есть хронические заболевания.

Ранее в gazet.spb.ru сообщалось, что школьникам Петербурга выдали 90 тысяч продуктовых наборов. Продуктовые наборы получат все младшие школьники, учащиеся в классах с 1 по 4. Питание также будет предоставлено льготным категориям детей, обучающихся в классах с 5 по 11.