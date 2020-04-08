Стас Михайлов рассказал о перенесенной двусторонней пневмонии

Он попросил россиян серьезней относится к проблемам со здоровьем.

Об этом стало известно 8 апреля. Обо всем певец Стас Михайлов рассказал в Instagram-аккаунте. На видеообращении артист заявил, что переболел двухстороннюю пневмонию и поделился историей излечения. Артист уверяет, что сдавал тест на коронавирус и он был отрицательным. Тем не менее, чувствовал себя Михайлов очень плохо – болезнь развивалась стремительно и тяжело.

Певец попросил поклонников серьезней относиться к своему здоровью и следить за самочувствием. Он заявил, что даже кашель нужно воспринимать порой как признак опасного заболевания и обращаться к врачу.

«У меня было так: ощущения как при бронхите, я им болею раз в два года. Насморка не было, горло не болело. Я три дня пил антибиотик, но никакого результата. Температура была высокой. Я сделал КТ – показало двустороннюю пневмонию»,

– поделился Михайлов.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Стас Михайлов поразил поклонников молодым лицом.