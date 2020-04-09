Ветеринары рассказали об опасности изюма для собак

Ветеринары рассказали, чем опасен изюм для собак. Речь идет прежде всего об изюме в горячих хлебобулочных изделиях, сообщает портал МИР24.

К примеру, ветеринар Лаура Плейфорт, директор по профессиональным стандартам по уходу за домашними животными фирмы Vets Now рассказала о знает случаи, когда домашние животные наедались булочек с изюмом внутри, после чего наступали серьезные последствия. Предотвратить ухудшение удавалось с помощью медицинской помощи.

Среди симптомов отмечаются вялое поведение собак и снижения активности. Она вспомнила, как одна собака наелась булочек с изюмом и ей пришлось делать укол, который вызывает чистку желудка. Только после этого животное стало выздоравливать.

«Хорошая новость заключается в том, что токсичность винограда и изюма на ранних стадиях выявления и лечения не фатальна», — отметила она.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что кинолог рассказал, что собак можно как кормить специальными промышленными кормами, так и натуральными продуктами. При этом он отметил, что важно соблюдать полноценный состав корма. При выборе подходящего промышленного корма в первую очередь нужно учитывать состояние питомца (вес, качество и блеск шерсти, активное поведение). Второй критерий это цена корма.