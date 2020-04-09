При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек

При пожаре в доме престарелых в Москве пострадали 16 человек
Пламя потушили. Фото: ГУ МЧС

В результате пожара в доме престарелых на западе Москвы пострадали 16 человек.

Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источник в экстренных службах. Все пострадавшие доставлены в лечебные учреждения Москвы.

Пожар произошел в Доме престарелых на 3-й Мякининской улице в Москве вечером 8 апреля. Пламя охватило цокольный и первый этажи здания. На место прибыли сотрудники МЧС, которые эвакуировали более 50 человек. В результате погибли четыре человека.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что неизвестный попытался поджечь церковь на Большой Озерной. Никто в результате инцидента не пострадал. Обстоятельства произошедшего выясняются.

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