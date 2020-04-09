Малышева предложила самостоятельно пройти тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о приемах, которые помогут узнать о своей уязвимости перед коронавирусом.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус». Первое задание заключается в том, чтобы обхватить шею руками. Если пальцы соприкоснулись, то это положительный результат.

После телеведущая попросила надуть воздушный шарик. Она добавила, что если легкие в порядке, то за один выдох удастся надуть шарик диаметром не менее 15 см,.

Последний из предложенных Малышевой заданий заключается в том, что необходимо сложить вместе согнутые указательные пальцы рук. По ее словам, если пальцы расходятся, то человек, вероятно, имеет хронические заболевания легких.

Она уточнила, что указанные тесты рассчитаны только на взрослых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева рассказала, чем опасно самолечение от коронавируса.