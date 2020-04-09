Малышева предложила самостоятельно пройти тест «Переживут ли ваши легкие коронавирус»

Малышева предложила самостоятельно пройти тест &#171;Переживут ли ваши легкие коронавирус&#187;
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Доктор медицинских наук Елена Малышева рассказала о приемах, которые помогут узнать о своей уязвимости перед коронавирусом.

Она опубликовала в своем Instagram-аккаунте тест под названием «Переживут ли ваши легкие коронавирус». Первое задание заключается в том, чтобы обхватить шею руками. Если пальцы соприкоснулись, то это положительный результат.

После телеведущая попросила надуть воздушный шарик. Она добавила, что если легкие в порядке, то за один выдох удастся надуть шарик диаметром не менее 15 см,.

Последний из предложенных Малышевой заданий заключается в том, что необходимо сложить вместе согнутые указательные пальцы рук. По ее словам, если пальцы расходятся, то человек, вероятно, имеет хронические заболевания легких.

Она уточнила, что указанные тесты рассчитаны только на взрослых.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что Елена Малышева рассказала, чем опасно самолечение от коронавируса.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
Елена Малышева коронавирус легкие
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Установлена эффективность диагностики COVID-19 по анализу крови
В Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы
Пулково переходит на новый режим работы из-за коронавируса
Житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор
«Мост глупости» поймал еще одну Газель
Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев
В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль ...
В Эрмитаже рассказали как проходит самоизоляция у музейных котов