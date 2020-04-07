Малышева рассказала, чем опасно самолечение от коронавируса

Телеведущая призвала не лечиться самим, а вызывать врача.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем сообщила врачи и телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда». Она рассказала, каково опасность от самолечения при заболевании коронавирусом. Так, когда люди принимают лекарства без назначения врача, это может привести даже к летальному исходу. Она напомнила, что обычно пациентам прописывают гидроксихлорохин или плаквенил, но это не значит, что россияне должны покупать их и пить, когда им пожелается.

Малышева призвала граждан при проявлении симптомов звонить в «скорую» и не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, от какой посуды можно заразиться COVID-19. В своем Instagram-аккаунте российская телеведущая обратила внимание на то, что если вы регулярно моете руки и посуду, то вам ничего не грозит.