Малышева рассказала, чем опасно самолечение от коронавируса

Малышева рассказала, чем опасно самолечение от коронавируса
Елена Малышева. Фото: скриншот "Жить здорово", Первый канал

Телеведущая призвала не лечиться самим, а вызывать врача.

Об этом стало известно 7 апреля. Обо всем сообщила врачи и телеведущая Елена Малышева в эфире телеканала «Звезда». Она рассказала, каково опасность от самолечения при заболевании коронавирусом. Так, когда люди принимают лекарства без назначения врача, это может привести даже к летальному исходу. Она напомнила, что обычно пациентам прописывают гидроксихлорохин или плаквенил, но это не значит, что россияне должны покупать их и пить, когда им пожелается.

Малышева призвала граждан при проявлении симптомов звонить в «скорую» и не заниматься самолечением.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что Малышева рассказала, от какой посуды можно заразиться COVID-19. В своем Instagram-аккаунте российская телеведущая обратила внимание на то, что если вы регулярно моете руки и посуду, то вам ничего не грозит.

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Елена Малышева коронавирус
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