В Петербурге неизвестный попытался ограбить аптеку

Фармацевту он угрожал ножом.

Все произошло на улице Восстания, в Центральном районе, 8 апреля. По словам потерпевшего фармацевта, мужчина зашел в аптеку и начал угрожать холодным оружием. К счастью, женщине удалось скрыться в подсобке и закрыться на ключ. Мужчина, желавший похитить деньги, остался ни с кем и покинул место происшествия. Об этом сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ. Полиция объявила злоумышленника в розыск.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге полицейский в свободное от работы время предотвратил ограбление. В Выборгском районе у женщины украли сумку с деньгами и документами. К счастью, это заметил сотрудник правоохранительных органов, который оперативно задержал злоумышленника.