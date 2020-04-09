Задержанную петербурженку подозревают в обмане пенсионеров

Задержанную петербурженку подозревают в обмане пенсионеров
Пенсионерку развели на деньги. Фото: pixabay.com

В Петербурге по подозрению в мошенничестве в отношении пенсионерки задержали 34-летнюю местную жительницу. Полиция полагает, что она может быть причастна к серии аналогичных преступлений.

Женщина была задержана 7 апреля, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. По данным правоохранителей, 31 марта она позвонила 77-летней жительнице Выборгского района и представилась сотрудницей пенсионного фонда. Под предлогом компенсационной выплаты в связи с денежным перерасчетом ей удалось выманить у пенсионерки 47 тыс. рублей.

В ходе обыска на квартире у женщины обнаружено несколько банковских карт, портативная техника, сим-карты, ежедневник с информацией о жителях Петербурга и пять листов бумаги с алгоритмами бесед.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве. Полиция полагает, что женщина может быть причастна к серии аналогичных преступлений.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Петербурге пенсионерку на 300 тысяч развел лжесотрудник банка.

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Задержанную петербурженку подозревают в обмане пенсионеров
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