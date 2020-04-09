В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали пять человек

В ДТП на дорогах Петербурга за минувшие сутки пострадали пять человек
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В общей сложности в Петербурге и Ленобласти за минувшие сутки зафиксировано 221 ДТП.

Согласно статистике за 8 апреля, которая опубликована официальной группе «Управление ГИБДД по СПб и ЛО» в социальной сети «ВКонтакте», в дорожных происшествиях никто не погиб.

В Петербурге пострадали пять человек, в Ленобласти пострадавших в результате ДТП нет. В ГИБДД также насчитали восемь раненых, детей среди них нет.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в результате дорожно-транспортного происшествия с участием большегруза на перекрестке проспектов Обуховской Обороны и Рыбацкого почти невозможно проехать.

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