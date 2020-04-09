В Ленобласти задержали подростка, взявшего «покататься» чужой микроавтобус

В Ленобласти задержали подростка, взявшего «покататься» чужой микроавтобус
Возбуждено уголовное дело. Фото: Pixabay

О происшествии стало известно 7 апреля. Именно тогда владелец транспортного средства решил обратиться в полицию об угоне. По словам обратившегося, автомобиль был украден в промежуток времени между вечером 5 апреля и днем 7 апреля. Угон произошел в поселке Гаврилово. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Уже через 6 часов после обращения, сотрудники правоохранительных органов смогли задержать подозреваемого в преступлении. Им оказался 17-летний подросток. Найти его удалось у него дома на Школьной улице в том же поселке Гаврилово.

По факту происшествия было возбуждено уголовное дело о неправомерном завладении автомобиля без цели хищения. Молодой человек был отпущен под подписку о невыезде.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что полиция задержала автоугонщика на Суздальском проспекте.

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