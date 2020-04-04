Полиция задержала автоугонщика на Суздальском проспекте

Сотрудники ГИБДД вечером 2 апреля у д. 29 по Суздальскому проспекту остановили автомобиль ГАЗель NEXT.

Как стало известно gazeta.spb.ru, оказалось, что машину принадлежит мужчине 1978 года рождения. За рулем машины был молодой человек 1998 года рождения.

Водителя доставили в отдел полиции, где в отношении него был составлен административный протокол. Машину пригнали на территорию отдела полиции. На следующий день в полицию поступило заявление от владельца автомобиля о краже его транспортного средства, которое было припарковано у д. 5 по улице Симонова. Возбуждено уголовное дело.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что в Пушкинском районе Северной столицы полицейские задержали мотоугонщика: он похитил байк еще летом прошлого года. Преступный инцидент произошел 25 июня 2019 года. Мотоцикл Honda CBR 600RR был угнан от дома 20 по улице Гусарская.