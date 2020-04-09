В Сети появились фото с места смертельного ДТП на Косыгина

В Сети появились фото с места смертельного ДТП на Косыгина
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня ночью произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Сети появились кадры с места трагедии.

Авария случилась в ночь на четверг, 9 апреля, на проспекте Косыгина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Передняя часть авто полностью разбита. Фото: vk.com/spb_today

Передняя часть автомобиля марки Kia, которая врезалась в опору освещения, оказалась разбита всмятку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего влетел в фонарный столб.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия фото
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Установлена эффективность диагностики COVID-19 по анализу крови
В Ленобласти мужчину подозревают в поджоге своей сожительницы
Пулково переходит на новый режим работы из-за коронавируса
Житель Петербурга оспорит свое помещение в обсерватор
«Мост глупости» поймал еще одну Газель
Возле трассы «Кола» в Ленобласти обнаружили останки 75 красноармейцев
В Петербурге тонны цитрусовых из семи стран мира прошли контроль ...
В Эрмитаже рассказали как проходит самоизоляция у музейных котов