В Сети появились фото с места смертельного ДТП на Косыгина

В Красногвардейском районе Петербурга сегодня ночью произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие. В Сети появились кадры с места трагедии.

Авария случилась в ночь на четверг, 9 апреля, на проспекте Косыгина. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

Передняя часть автомобиля марки Kia, которая врезалась в опору освещения, оказалась разбита всмятку.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что по предварительным данным, водитель иномарки не справился с управлением, в результате чего влетел в фонарный столб.