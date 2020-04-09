На проспекте Косыгина насмерть разбился водитель Kia

На проспекте Косыгина насмерть разбился водитель Kia
Сейчас ведется проверка. Фото: Pixabay

В ночь на 9 апреля в Красногвардейском районе произошло смертельное ДТП.

По предварительным данным, водитель Kia не справился с управлением и влетел в фонарный столб. От полученных травм водитель скончался, а его пассажира доставили в больницу в состоянии средней степени тяжести, сообщили в УГИБДД ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Сейчас ведется проверка, устанавливаются все обстоятельства ДТП.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что лихач припарковал иномарку на территории детского сада. Свидетели такой парковки предположили, что мужчина был пьян.

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