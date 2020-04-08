«Въехал сквозь забор»: пьяный водитель припарковал иномарку на территории детсада

В Московском районе Петербурга водитель решил припарковать свою машину на территории детского сада. По словам очевидцев, гонщик был в нетрезвом виде.
Все произошло сегодня утром, 8 апреля, на Новоизмайловском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что машина повредила ограждение.
Очевидцы рассказали, что водитель, управляя автомобилем марки SsangYong, въехал на территорию детского сада №390.
«Въехал сквозь забор», — написал автор записи.
Другие подробности произошедшего пока неизвестны.
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