«Въехал сквозь забор»: пьяный водитель припарковал иномарку на территории детсада

В Московском районе Петербурга водитель решил припарковать свою машину на территории детского сада. По словам очевидцев, гонщик был в нетрезвом виде.

Все произошло сегодня утром, 8 апреля, на Новоизмайловском проспекте. Кадры с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте». На них видно, что машина повредила ограждение.

Очевидцы рассказали, что водитель, управляя автомобилем марки SsangYong, въехал на территорию детского сада №390.

«Въехал сквозь забор», — написал автор записи.

Другие подробности произошедшего пока неизвестны.

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