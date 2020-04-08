На Свердловской набережной столкнувшиеся иномарки заняли две полосы

На Свердловской набережной столкнувшиеся иномарки заняли две полосы
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

На Свердловской набережной в Петербурге произошло ДТП. Столкнувшиеся легковушки мешают проезду других авто.

Авария случилась сегодня, 8 апреля. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что иномарки заняли две крайние полосы. Кто стал ее виновником и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое погибли в ДТП в Тихвинском районе. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет.

Узнать подробнееМедиаКартель3 000 000 читателей в один клик
дтп новости спб происшествия
Новости партнеров
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Владельцы петербургских ТЦ просят поддержки у властей
В Ломоносове кассир продала подростку алкоголь
Беларусь, не признававшая коронавирус, просит помощи у ЕС
Берни Сандерс не будет претендовать на президентский пост
Стала известна судьба оставшихся без работы стоматологов в Петербурге
В Петербурге оштрафуют 101 человека за нарушение карантина
Эксперты рассказали о тех, кто бессимптомно переболел коронавирусом
Финском заливе рыбак погиб, выпав из лодки