На Свердловской набережной столкнувшиеся иномарки заняли две полосы

На Свердловской набережной в Петербурге произошло ДТП. Столкнувшиеся легковушки мешают проезду других авто.

Авария случилась сегодня, 8 апреля. Кадры с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» соцсети «ВКонтакте».

На фотографиях видно, что иномарки заняли две крайние полосы. Кто стал ее виновником и есть ли пострадавшие — пока неизвестно.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что двое погибли в ДТП в Тихвинском районе. Водитель не справился с управлением, в результате чего машина съехала в кювет.