Спрос на курьеров в Петербурге в условиях пандемии вырос на 20%

В Петербурге вырос спрос на курьеров и водителей. Фото: pixabay.com

В Петербурге вырос спрос на курьеров и водителей. Фото: pixabay.com

Самыми востребованными специалистами в Петербурге в феврале и марте стали курьеры и водители. Об этом свидетельствуют данные сервиса Работа.ру.

В ходе исследования были проанализированы более 29 тыс. вакансий и 724 тыс. откликов. Выяснилось, что спрос на курьеров вырос на 20%, на водителей — на 9%. Компании также по-прежнему активно ищут охранников, продавцов-кассиров, грузчиков, комплектовщиков, поваров, менеджеров по продажам и операторов.

Соискателей, желающих получить должность курьера, стало больше на 29%. Спрос на профессию грузчика вырос на 6%. Наиболее часто люди откликались на вакансии для водителей и охранников.

Заметное снижение спроса зафиксировано в сфере ритейла. Гораздо меньше соискателей в марте пытались устроиться на работу продавцами-кассирами и продавцами-консультантами. Падение спроста составило -20% и -11% соответственно. Интерес к вакансии горничной в марте снизился на 30%.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что число вакансий на удаленке в России выросло на 71%.