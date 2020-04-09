Три машины не поделили перекресток Просвещения и Гражданского

Три машины не поделили перекресток Просвещения и Гражданского
Место ДТП. Фото: vk.com/spb_today

В Калининском районе Петербурга произошло ДТП с участием трех автомобилей. Легковушки выстроились в «паровозик».

Авария случилась сегодня утром, 9 апреля, перед перекрестком проспектов Просвещения и Гражданского. Фотографии с места происшествия очевидцы опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб» в социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что водители не смогли поделить проезжую часть на светофоре. Авария оказалось незначительной, никто не пострадал.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Сети появились фото с места смертельного ДТП на Косыгина.

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