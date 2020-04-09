Застройщики не снизят цены в новостройках Петербурга

На рынке строящегося жилья Петербурга и пригородов в продаже находится 4 млн кв. метров, что на 15% меньше, чем в последние годы. При этом предпосылок для снижения цен не наблюдается, отмечает консалтинговый центр «Петербургская Недвижимость».

На это указывают следующие факторы: вывод на рынок в первом квартале 2020 года сократился вдвое, низкие ставки на ипотеку продолжают действовать, большинство строек работает, сделки заключаются в удаленном режиме. По словам руководителя консалтингового центра «Петербургская Недвижимость» Ольги Трошевой, работу продолжают топ-10 компаний-застройщиков, на которые приходится порядка 65% рынка.

«Режим удаленной работы технически несколько ограничил работу компаний, но мы видим, что в целом покупательская активность сохраняется», — подчеркнула она.

Никаких факторов, указывающих на то, что застройщики снизят цены, в настоящий момент нет.

Среди клиентов наиболее активная категория — инвесторы. Самыми востребованными объектами на рынке стали квартиры с минимальным бюджетом покупки. По словам Ольги Трошевой, в ближайшее время они будут «вымываться» с рынка.