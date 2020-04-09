Выпускников школ не будут призывать в армию весной

Выпускников школ освободили от весеннего призыва. Им предоставят возможность сдать ЕГЭ и поступить в вузы. Об этом сообщил глава Генерального штаба Вооруженных сил, первый замминистра обороны РФ генерал армии Валерий Герасимов.

Всего призыву подлежат более 650 тыс. человек. Из них около 15 тыс. — выпускники школ, которым необходимо сдать экзамены. Школьников в этом году решено освободить от призыва в армию.

«Им будет предоставлена возможность после успешной сдачи ЕГЭ поступить в высшие учебные заведения», — приводит слова Герасимова «РИА Новости».

Студентов, которые завершают обучение в этом году, мероприятия призыва ждут после сдачи выпускных экзаменов.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала, что петербургский военком начал все необходимые мероприятия призыва в соответствии с указом президента России.